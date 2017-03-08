Боевики напали военный госпиталь в Кабуле

Боевики, напавшие на военный госпиталь в Кабуле, были одеты в белые халаты врачей, погибли как минимум один пациент и один сотрудник госпиталя.

Как сообщает islam.az, об этом передает агентство Рейтер.

В среду у здания военного госпиталя недалеко от посольства США на севере афганской столицы произошел взрыв, началась перестрелка. По данным местных СМИ, четверо боевиков проникли в здание госпиталя, пятый подорвался у въездных ворот.

По информации очевидца, на которого ссылается Рейтер, по меньшей мере один из нападавших был одет в белый докторский халат, он достал автомат AK-47 и открыл огонь. Очевидец рассказал, что стрельба была слышна и из других точек.

Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.