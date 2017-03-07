Читатель спрашивает: Имеет ли какое-то обоснование выражение «степенный сейид»?

Это выражение распространено в основном в народе и не имеет серьезного религиозного базиса. Бытует мнение, будто сейиды, чьи молитвы и проклятья принимаются быстрее, именуются «степенными сейидами» или же «благородными сейидами». Какого-то четкого критерия для подобного разделения не существует. На самом же деле все сейиды достойны почитания, при условии, что не будут изменять проторенной Пророком (с) дороге, будут следовать указаниям Аллаха, хорошо обходились с народом. Отвечающие этим критериям все сейиды являются степенными и благородными. Неверно различать сейидов по степени принятия их молитв.