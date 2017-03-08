Чавушоглу: "Прекратите читать нам лекции по правам человека”

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с речью в здании генконсульства Турции в Гамбурге и потребовал у представителей ФРГ перестать читать Анкаре лекции.

"Прекратите читать нам лекции по правам человека и демократии". Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр согласно синхронному переводу телеканала n-tv. Также министр заявил о "систематическом противостоянии" Германии с Турцией.

Как ожидается, Чавушоглу в среду прибудет в Берлин для переговоров с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Чавушоглу пришлось выступать в резиденции потому, что власти Гамбурга отменили его выступление перед турецкой диаспорой. Формальная причина отмены мероприятия была следующей: якобы помещение в районе Вильгельмсбург, где должно было пройти выступление министра, не отвечало нормам противопожарной безопасности.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом. В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.