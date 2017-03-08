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В столице Саудовской Аравии во время перестрелки убит боевик ИГ

Силы безопасности Саудовской Аравии застрелили в среду в Эр-Рияде предполагаемого участника террористической группировки “Исламское государство” во время операции по его задержанию.

Как передает islam.az со ссылкой на саудовским агентством новостей SPA, об этом говорится в сообщении представителя МВД королевства.

“Силы безопасности отреагировали на информацию о том, что этот человек примкнул к “Исламскому государству’, во время его задержания он открыл огонь по полицейским, после чего был убит ответным огнем”, — отметил представитель МВД.

Кроме того, силы безопасности задержали человека, который сопровождал преступника.

По словам представителя МВД, расследование по этому делу еще продолжается.


Опубликовано:8 Март, 2017  15:05, ]]>Печать]]>
 
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