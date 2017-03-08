Премьер Ирака рассказал об ущербе, который нанесла стране война с ИГ

Ущерб, который нанесла инфраструктуре Ирака война с террористической группировкой ИГ, оценивается в 35 миллиардов долларов, заявил в среду премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, премьер добавил, что названные им цифры не включают в себя ущерб, нанесенный террористами иракскому обществу и отношениям между этноконфессиональными группами в стране.

Аль-Абади также сообщил о готовности вести борьбу с террористами за пределами Ирака. "Страна не будет колебаться при нанесении ударов по позициям террористов в соседних странах, если есть угроза безопасности Ирака", — заявил премьер на пресс-конференции в курдской провинции Сулеймания на севере страны.