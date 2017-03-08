Сирийская армия выбила террористов из ряда районов города Дераа

Правительственные войска Сирии освободили ряд районов города Дераа от боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

"Армия перешла в наступление и смогла взять под контроль ряд районов в самом городе Дераа. Боевики Нусры отступили на окраины города и соседние поселения",- рассказал собеседник агентства.

В феврале террористы предприняли ряд попыток атаковать позиции сирийской армии в городе Дераа с целью вытеснить правительственные войска. Боевики террористической группировки ИГ, воспользовались ситуацией и начали атаковать деревни, захваченные "Джебхат ан-Нусрой" между Дераа, Голанскими высотами и иорданской границей, передает islam.az.