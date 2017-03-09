Трамп: "США не будут терпеть провокационные действия Ирана"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен терпеть "провокационные действия" ВМС Ирана.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президенту, конечно, доложили о корабле США, который был близко с иранским . Президент ясно заявил, что США не будут терпеть эти провокационные действия Ирана", - заявил Спайсер в среду на брифинге.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что корабль ВМС США в Ормузском проливе изменил курс из-за сближения с ним катеров Корпуса стражей иранской революции, которые приблизились на расстояние порядка на 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса USNS Invincible, шедшему в сопровождении трех британских военных кораблей.

Заявление американских чиновников представитель КСИР назвал "неправдивым" и обвинили корабль США в сближении. Инцидент произошел в минувшую субботу.