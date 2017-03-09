США должны прекратить финансирование Армении - WT

Раз Вашингтон официально признает территориальную целостность Азербайджана, то USAID должны ежегодно перестать выделять финансовую помощь оккупировавшей Карабах Армении.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете Washington Times.

"Для того, чтобы избегать грубых промахов в вопросе предоставления иностранной помощи, США необходимо прекращать финансирование регионов, не имеющих функционирующего правительства, как например, ежегодное отчисление двух миллионов долларов USAID для Нагорного Карабаха - территории, оккупированной армянской стороной и признаваемой во всем мире как часть Азербайджана", - говорится в статье.

Автор напоминает, что, как указывается на сайте, Госдеп США официально не признает Нагорный Карабах как независимое государство, и его руководство поддерживает территориальную целостность Азербайджана и считает, что будущий статус Нагорного Карабаха является вопросом переговоров между сторонами.

"Почему бы не поддерживать данные слова действиями и перестать финансировать непризнанную территорию? Пока же мы выделяем 24 млн долларов оккупанту Нагорного Карабаха - Армении, в то время как жертва оккупации - Азербайджан - получает всего лишь половину суммы, выделяемой в рамках американской помощи?", - указывается в статье.