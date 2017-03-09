Ирак предлагает Турции и Иордании укрепить границы для защиты от терроризма

Ирак предлагает Турции и Иордании укрепить границы, чтобы не допустить бегства террористов в соседние страны, заявил на пресс-конференции в РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Первое, что нужно сделать — это обеспечить непроницаемость границ, и если мы как-то укрепим границы — и мы, и Турция, и Иордания, — то мы сумеем это кольцо вокруг гнезда террористов сделать более прочным", — сказал Хади, передает islam.az.

По его словам, сейчас в Мосуле силы Ирака перекрыли те пути, через которые террористы получали вооружение, помощь, живую силу.

Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки ИГ продолжается с октября 2016 года.