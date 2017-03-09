В Кремле прокомментировали возможность израильской операции против "Хизбаллы"

Россия не обсуждает с Израилем возможность израильской операции против ливанского движения "Хизбалла" в Сирии.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Я не могу как-то комментировать информацию, это никак не соответствует действительности. Это никак не обсуждалось, и об этом и речи не идет", — ответил Песков на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация катарского телеканала "Аль-Джазира" о том, что Россия якобы согласна с тем, чтобы Израиль мог проводить операцию против "Хизбаллы" в Сирии.

Песков также добавил, что повесткой встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина в четверг станут вопросы безопасности, Сирия, а также ряд двусторонних вопросов.