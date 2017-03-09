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Посол Ирака: ИГ контролирует 15% территории провинции Мосул

Боевики террористической организации ИГ контролируют на данный момент лишь 15% территории провинции Мосул.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.

«Два года назад ИГ владело 40% территории Ирака. Сейчас в его руках лишь 15% провинции Мосул», — сказал Хади.

При этом он отметил, что боевики используют мирное население в качестве живого щита, что осложняет задачу иракской армии по защите невинных людей.

22 февраля агентство ФАН сообщало, что иракские войска освободили аэропорт в Мосуле от боевиков ИГ.


Опубликовано:9 Март, 2017  16:13, ]]>Печать]]>
 
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