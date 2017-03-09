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Новости » Точка зрения

"Мы мечтаем, что все 9 миллионов азербайджанцев станут христианами"

«Несмотря на 70-летнее коммунистическое правление в Азербайджане, большинство населения этой южнокавказской страны исповедует ислам. 25 лет назад в Азербайджане местных христиан было очень мало. На сегодняшний день их уже 10 тысяч, и их число постоянно растет», — пишет немецкое религиозное издание Jesus.ch, сообщает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

В своем материале издание высоко оценивает деятельность пастора Сары Мирзоева, который прилагает большие усилия по обращению местных мусульман в христианство. При этом в статье говорится о деятельности разветвленной сети миссионеров, работающих с азербайджанской молодежью.

Авторы статьи не скрывают своей радости за успешную деятельность миссионеров, выражая надежду на то, что в ближайшее время все население Азербайджана будет исповедовать христианство.

Настоятель баптистcкой церкви в Баку, которая является крупнейшей протестантской церковью Азербайджана, Сары Мирзоев утверждает, что после обретения Азербайджаном независимости он одним из первых принял христианство.

«Никто не понимал, почему я пошел на этот шаг. А я просто понял, что все те люди, что окружали меня, духовно мертвы», — сказал пастор в интервью телеканалу CBN News.

Сары Мирзоев говорит, что из девятимиллионного населения Азербайджана христианство исповедуют 10 тысяч человек, но их число неуклонно растет, отмечает Jesus.ch.

«Когда я принял христианство в 1991 году, все христиане, которых я знал, были русскими, но сейчас с моей помощью многие азербайджанцы перешли в христианство», — говорит пастор.

«Иногда в этой церкви по 30-40 человек принимают Иисуса Христа как своего спасителя, и большинство из них — набожные мусульмане», — говорится в статье.

В статье также говорится о религиозной свободе в Азербайджане, однако автор отмечает, что регистрация новой религиозной организации или издание религиозной литературы затруднено по правилам нового законодательства в этой сфере.

Как отмечается в статье Jesus.ch, в Азербайджане есть большая сеть домашних церквей, особенно за пределами Баку. Активно действует американская организация Mission Eurasia, занимающаяся распространением христианских ценностей в странах СНГ, в основном в мусульманских республиках бывшего Союза. Эта организация практикует так называемые «школы без стен», то есть собрания христиан или пропаганда христианских ценностей не привязываются к конкретному зданию или месту.

«Мусульмане активно интересуются нашей деятельностью, и когда они видят, что мы радуемся жизни, начинают сами читать Евангелие», — говорит Хафиз, один из сотрудников такой «школы без стен», пишет Jesus.ch.

Другой сотрудник этой школы, Али, говорит, что большинство из тех, кто проявляет интерес к их деятельности, — это азербайджанская молодежь.

«Для этих молодых людей знакомство с нами — приятный и легкий способ познать Библию. Они задают вопросы и получают на них ответы в безопасной и дружелюбной среде», — говорит Али.

«Наша деятельность не так легка, как кажется, однако мы справляемся с помощью Христа, который любит нас. И мы полны решимости молиться за нашего президента и нашу страну. Мы мечтаем о том, что девять миллионов азербайджанцев уверуют в Христа», — говорит пастор Сары Мирзоев.


Опубликовано:9 Март, 2017  16:34, ]]>Печать]]>
 
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