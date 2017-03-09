Обнародован внешний госдолг на душу населения в Азербайджане

Согласно отчетам организаций-заемщиков, остаток полученного под госгарантии внешнего долга на 1 января 2017 года составил 6 913,2 млн в долларовом эквиваленте. Внешний госдолг на душу населения на эту же дату составил 704,7 доллара.

Как передает islam.az, об этом сообщает Report со ссылкой на ежегодный отчет правительства.

Отношение общей суммы кредитов, привлеченных по подписанным с международными финансовыми организациями кредитным соглашениям, к ВВП за 2016 год составило 32,3%, суммы кредитов, использованных и считающихся госдолгом, к ВВП за отчетный период - 20,4%.

Согласно отчету, сумма условных обязательств, считающихся госдолгом, на 1 января 2017 года составила 406,2 долларов США.

Отметим, что внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2016 года составил 6,894,3 млн. долларов(10,751,0 млн манатов), соотношение внешнего госдолга с ВВП – 19,8%. В структуру долга входят прямые обязательства государства и условные обязательства по привлеченным под госгарантии кредитам.