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США намерены развивать наступление на Ракку в Сирии вместе с Турцией

США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" вместе с Турцией и партнерами по коалиции. Как передает islam.az, об этом заявили РИА Новости в госдепартаменте.

Мы продолжим планировать последующие этапы освобождения Ракки вместе с союзниками по коалиции, в частности, с Турцией", — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг сообщил, что проведение операции по освобождению Ракки обсуждалось ранее на этой неделе на встрече начальников генштабов Турции, США и России. Однако, по его словам, никакого решения принято не было, а американская сторона продемонстрировала нерешительность.


Опубликовано:10 Март, 2017  10:27, ]]>Печать]]>
 
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