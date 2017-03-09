Читатель спрашивает: Можно ли построить туалет в направлении киблы или же в противоположную сторону от нее?

Кибла – святыня мусульман. Мусульмане все свои обязательные богослужения совершают лицом в направлении киблы (намаз, приношение жертвы и т.д.). Совершение непристойных, некрасивых деяний лицом к кибле не рекомендуется. Поэтому при сооружении санитарного узла дома это следует учесть. Если по независящим от человека причинам туалет расположен в направлении киблы или же в противоположную сторону от нее, то его следует по мере возможностей изменить. Если это невозможно, то человек не должен в туалете распологаться лицом идли задом к кибле.