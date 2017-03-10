Госдеп: Россия не будет на встрече коалиции по борьбе с ИГ

Россия не будет участвовать в министерской встрече 68 стран коалиции во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство". Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Россия не будет принимать участие во встрече, они не часть коалиции", — сказал Тонер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что министерская встреча по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" пройдет в Вашингтоне 22-23 марта. По его данным, председательствовать на встрече будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Россия наносит удары в Сирии по террористам по запросу властей страны. Коалиция во главе США действует в Ираке и Сирии, причем в Сирии она не согласовывает свои действия с правительством страны.