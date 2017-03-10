Армии САР впервые за четыре года удалось выйти на берег реки Евфрат

В ходе операции впервые за последние четыре года правительственным войскам Сирии удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Сирийскими войсками при поддержке ВКС России продолжается ведение боевых действий против ИГ. Достигнут значительный успех на востоке провинции Алеппо. За последнюю неделю от террористов освобождено 92 населённых пункта на площади 479 кв. км», — сообщил Рудской.

По его словам, в ходе операции впервые за последние четыре года правительственным войскам САР удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса. Под их контролем находится 15 км береговой черты.

Кроме того, был восстановлен контроль над станциями очистки и перекачки воды.

В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Евфрат.