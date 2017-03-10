В Анкаре сообщили об уничтожении более 70 террористов в Сирии за неделю

Генштаб Турции сообщил в пятницу об уничтожении за минувшую неделю 71 члена курдских группировок в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

"Со 2 по 9 марта в рамках операции "Щит Евфрата" уничтожен 71 террорист, это члены группировок PYD/YPG/РПК", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого генштаба.

Также сообщается, что всего с начала операции сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции установила контроль над территорией в 2015 квадратных километров на линии Аазаз — Джараблус, передает islam.az.