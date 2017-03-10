Эрдоган: «Мы обсудим с моим другом Путиным региональные проблемы»

«Сегодня на заседании Совета сотрудничества России и Турции высокого уровня мы с моим другом Путиным обсудим региональные проблемы».

Как передает московский корреспондент АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Он отметил, что на VI заседании Совета сотрудничества России и Турции высокого уровня наряду с отношениями между двумя странами будут обсуждены и пути решения региональных проблем: «Обсуждение региональных проблем усилит влияние Турции и России в регионе».

По словам президента Турции, реализация проектов строительства газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую» развивается все быстрее: «Сегодня основными элементами сотрудничества между двумя странами является промышленность и энергетика. Взаимодействие между Москвой и Анкарой в этой сфере, а также ряд других вопросов будут обсуждены во время переговоров».