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Названа дата паломничества Хадж первой группы азербайджанских паломников

До сегодняшнего дня 250 человек в Азербайджане подали документы для совершения паломничества Хадж.

Как сообщил Report ответственный работник Управления мусульман Кавказа, член азербайджанской миссии Хадж Хамдулла Бабаев, прием документов продлится до середины мая.

Он отметил, что лицам, уточнившим свое решение касательно поездки, рекомендуется своевременно представить документы: "В этом году количество выделенных для паломничества Хадж мест ограничено. Желающие должны представить документы своевременно".

Х.Бабаев также сказал, что повышение квоты в случае повышения спроса не предусматривается.

Следует отметить, что в 2017 году первая группа паломников совершит Хадж в промежутке между 21-23 августа.

Напомним, что прием документов в этом году объявлен с 26 января.

Для паломничества Хадж выделена квота на 600 человек.

Единая цена паломничества установлена в размере 3 850 долларов.


Опубликовано:10 Март, 2017  17:28, ]]>Печать]]>
 
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