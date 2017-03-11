Режим прекращения огня был нарушен 110 раз

Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и 82 миллиметровые минометы (20 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 110 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Вазашен и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа, Гейарх Тертерского района, Мерзили, Немирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Баш Гервенд, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехтили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.