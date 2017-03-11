ООН: “Более 20 млн человек в четырех странах угрожает голод”

Гуманитарный кризис в четырех странах Африки - Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане - стал крупнейшим с момента основания ООН в 1945 году.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу, 10 марта, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы находимся на критическом этапе истории. Уже в самом начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. В настоящий момент более 20 млн человек в четырех странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий, люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней", - сказал О'Брайен.