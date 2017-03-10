Читатель спрашивает: Что такое «скрытый ширк» или же «малый ширк»?

В книгах о нравственности так называется лицемерие. Это выражение находит свое обоснование в хадисах. Его Светлость Мухаммад (с) сказал: «Я боюсь, что вы совершите малый ширк». Когда его спросили, что же такое малый ширк, Пророк (с) ответил: «Это лицемерие. В Судный день, когда людям будет воздано за их деяние, Всевышний и Достохвальный Аллах велит: «Ступайте к людям, при которых вы лицемерили, посмотрите, воздадут ли они что-то вам?» (Муснади-Ахмад, т.5, стр.428 и 429).

Имам Джафар Садиг (а) предупреждал, насколько страшным грехом является лицемерие: «Лицемерие – это дерево, плодоносящее скрытым ширком, а корнями этого дерева являются распри» (Бихар аль-анвар, т.72, стр.300).