Трамп пригласил Аббаса посетить Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса посетить с визитом Белый дом.

Как передает islam.az, об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп пригласил президента Аббаса посетить с визитом Белый дом в ближайшее время", - заявил агентству Reuters представитель президента Государства Палестина Набиль Абу Рудейна после телефонного разговора двух лидеров.

Трамп ранее выразил заинтересованность в разрешении ближневосточной проблемы. На переговорах в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп допустил, что урегулирования можно добиться путем создания одного государства, а не двух - еврейского и арабского, - как это предусмотрено резолюциями ООН.