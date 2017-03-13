Почти 100 тыс. человек вынужденно покинули западную часть иракского города Мосул с 19 февраля - начала кампании по выдворению оттуда террористов группировки "Исламское государство".

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, Такие данные привел в воскресенье министр по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Джасим Мухаммед аль-Джаф.

По его словам, "специалисты ведомства в воскресенье приняли и разместили 10 тыс. 607 человек в палаточных лагерях к югу от Мосула и на севере Тикрита, а также в ряде других провинций страны". Таким образом общее число беженцев из Западного Мосула достигло 99 тыс. 852 человек, заявил аль-Джаф.