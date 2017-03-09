ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт армян (Видео)

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ВС Азербайджана подавили артиллерийским огнем опорный пункт армянской армии.
Как сообщили islam.az в пресс-службе Минобороны, в результате уничтожения опорного пункта погибли 5 вражеских военнослужащих.
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