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Новости » Точка зрения

ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт армян (Видео)

ВС Азербайджана подавили артиллерийским огнем опорный пункт армянской армии.

Как сообщили islam.az в пресс-службе Минобороны, в результате уничтожения опорного пункта погибли 5 вражеских военнослужащих.


Опубликовано:13 Март, 2017  09:51, ]]>Печать]]>
 
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