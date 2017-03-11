Читатель спрашивает: Дозволено ли работать в учреждениях, как-то связанных с алкогольными напитками (например, магазинах, ресторанах и т.д.)?

Употребление алкогольных напитков категорически запрещено в Исламе. И все, что связано с ним, считается грехом.

Что же касается учреждений, связанных с алкогольными напитками, то, если деятельность данного объекта целиком построена на подобных напитках (например, винзавод, специализированный магазин по продаже вина), то работать там запрещено. Но если деятельность учреждения связана не только с алкогольными напитками, то работать в сферах, которые не связаны с алкоголем, можно. Например, если в магазине есть отдел по продаже алкогольных напитков, то работать в других отделах, дозволено. Но, конечно же, верующему человеку лучше вообще воздержаться от работы в подобных учреждениях, и найти себе иное место работы.