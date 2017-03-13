Режим прекращения огня был нарушен 123 раза

Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 123 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Барекамаван, Бердаван, Шаваршаван, Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Кемерли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Гарагашлы, Сарыджалы, Шихлар, Юсифджанлы, Баш Гервенд и Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.