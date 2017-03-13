ООН: В Сирии за минувший год погибли 652 ребенка

В Сирии в 2016 году погибли 652 ребенка.

Как сообщает islam.az со ссылкой на gazeta.ru, об этом говорится в отчете ООН.

Среди погибших, 255 детей были убиты на территории школ или около них. В отчете говорится, что в Сирии не прекращаются атаки на школы, госпитали, детские площадки, парки и дома. Причем, жестокость проявляли все и войска страны и оппозиция, и их союзники. Согласно отчету, в прошлом году в Сирии 1,7 млн. детей вообще не посещали школу. В стране непригодна к проведению обучения каждая третья школа, а некоторые из них захвачены вооруженными людьми. Вдобавок к этому почти 2,3 млн. сирийских детей являются беженцами и разбросаны по всему Ближнему Востоку.

Отчет опубликован за два дня до шестой годовщины крупного антиправительственного выступления в Сирии, которое послужило началом гражданской войны.