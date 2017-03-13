Голландский премьер отказался извиняться перед Турцией

Голландский премьер Марк Рютте отказался принести извинения Анкаре за отказ впустить в Нидерланды двух турецких министров. Об этом он заявил в воскресенье, 12 марта, в эфире телеканала WNL.





«Я собираюсь способствовать деэскалации напряженности, но не извиняться», — заявил Рютте. Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма.

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс поддержал эту позицию. «Полностью исключено, что мы будем извиняться», — приводит его слова портал Nu.nl.

Ранее 12 марта Эрдоган, комментируя произошедшее, заявил, что Нидерланды ведут себя как «банановая республика». Он призвал «все международные организации в Европе и других государствах» ввести санкции против этой страны. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым пообещал, что Анкара предельно жестко отреагирует на действия голландских властей.