В Киргизии кладбища разделят по религиозному признаку

Кладбища на территории Киргизии будут разделены на сектора в соответствии с религиозной принадлежностью усопших. Такое решение приняли в республиканской Госкомиссии по делам религий, мотивировав его тем, что «права тех, кто при жизни придерживался той или иной религии, не должны ущемляться».

Сейчас, согласно исследованиям, порядка 90% населения Киргизии исповедует ислам. А потому кладбища будут делить на исламские и неисламские сектора по заявкам местного сообщества, передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Межевание также будет происходить несколькими способами, в зависимости от пожеланий людей: либо естественным способом - деревьями или кустарниками, либо искусственным - ограждениями.

Напомним, обсуждать необходимость разделения кладбищ по религиозному признаку начали после скандала, возникшего, когда на общем кладбище была похоронена женщина, при жизни принявшая христианско-баптистскую веру.

Сейчас в Киргизии захоронения происходят по национальному признаку на общих кладбищах, которые условно разделены на соответствующие секторы.