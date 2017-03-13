СМИ: боевики ИГИЛ имитировали уничтожение древностей, чтобы их продать

Боевики террористической организации «Исламское государство» фактически сфабриковали кадры уничтожения ценных древних статуй. К такому выводу пришли специалисты, изучившие видеозаписи, опубликованные ИГИЛ.

На кадрах джихадисты безжалостно уничтожают ценнейшие артефакты, которые содержались в одном из музеев Мосула. Как оказалось, на видео террористы разбивают молотками не оригинальные статуи, а их гипсовые копии.

Сами же древние артефакты были вывезены за рубеж и проданы на черном рынке. Не исключено, что подобные трюки боевики проделывали не только в Мосуле, но и на территории других древних сирийских и иракских городов, к примеру, в Пальмире.