Сегодня в Азербайджане отмечается "Илахыр Чершенбе"

Как и в ряде других стран, в Азербайджане сегодня торжественно отмечают последний из вторников - "торпаг чершенбеси" или "илахыр чершенбе". Как передает islam.az, "торпаг чершенбеси" знаменует собой начало весенне-полевых работ.

"Илахыр чершенбе" посвящен земле. "Торпаг чершенбеси" - символ пробуждающейся земли - знаменует собой начало весенне-полевых работ, нового сельскохозяйственного сезона. Его наступление приходится на то время, когда первый календарный месяц весны, март, уже набирает обороты.

До Новруз байрамы остаются считанные дни. Еще в самой глубокой древности человек отождествлял землю с образом женщины и считал ее одной из первопричин сотворения мира. Наверное, отсюда и возникли выражения "мать-земля", "родина-мать". Земля становится кормилицей всего живого мира и на ней находят себе место все творения Всевышнего, в том числе и человек. Человек всем своим существованием обязан земле и всему тому, что Всевышний создал на ней. Она кормит человека и пробуждение ее после морозной зимы означает пробуждение и возрождение всего живого. Отмечая "торпаг чершенбеси", наши предки отдавали дань матери-земле, ее богатствам. А символом будущего плодородия было "семени", который, кстати, начинают выращивать накануне "торпаг чершенбеси". Процедура приготовления "семени" представляет собой целый ритуал. Аромат "семени" - является предвестником весны. Еще в этот день можно проводить "гулаг фалы". В этот день по народному поверью, вечером загадываешь желанье и подслушиваешь у чьих-то дверей или окон, что скажут хозяева этого дома. И если говорят хорошие слова, значит и желание исполнится.

Поэтому говорят, что в этот день надо говорить много хороших и приятных слов, поскольку их умогут услышать и те гости, о которых вы даже не знаете, но это будет очень важно для них.

Отметим, сегодня в Баку будет проходить торжественное празднование «Илахыр Чершенбе». 14 марта в 09:30.

Праздничный караван начнет путь у здания Исполнительной власти города Баку, затем продолжит его вдоль Дворца Гейдара Алиева, по проспекту Бюльбюля, улицам Хагани, Низами, памятника Хатаи и фонтанов. Выйдя на проспект Гейдара Алиева, караван направился в «Атешгях» в Сураханы по ведущей в аэропорт магистрали, пройдя через станцию метро «Кероглу». Взяв пламя в «Атешгях», караван двинется в обратный путь по маршруту - аэропортовская автомагистраль, станция метро «Кероглу», фонтан «Алов» (пламя), проспект Гейдара Алиева, улицы Юсифа Сафарова, 28 Мая, проспект Рашида Бейбутова, улица Физули, Дворец Гейдара Алиева. В процессии будут принимать участие традиционные для праздника Новруз персонажи - Деде Горгуд, Бахар гызы, Кечал и Кёса.

Дойдя до Национального парка, участники шествия разожгут праздничный костер, Деде Горгуд даст напутствие. В 19:00 начнется праздничный концерт с участием мастеров искусств, который завершится фейерверком.

В этом году весна в Азербайджан придет 20 марта около 14:29 по бакинскому времени.