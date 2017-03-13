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Новости » Ислам в вопросах

Каково отношение к танцам в шариате?

Читатель спрашивает: Каково отношение к танцам в шариате?

Ислам требует, чтобы люди посвящали свое время деятельности, одобряемую Аллахом, для полезных целей, и сторонились дел, которые отдаляют от Всевышнего. Танец в шариате считается бесполезной тратой времени и не одобряется. Практически все муджтехиды считают танец харамом, или категорически, или же, согласно предосторожности (исключения приведены ниже). Танец женщины перед мужчиной-намахрамом харам крайней степени, и это способствует разврату. Вместе с тем, запрещен даже танец мужчин в присутствии мужчин. Некоторые муджтехиды разрешают танец женщин в присутствии других женщин. Единственным же исключением, когда практически все муджтехиды позволяют танцевать, это танец жены в присутствии мужчины.


Опубликовано:14 Март, 2017  11:38, ]]>Печать]]>
 
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