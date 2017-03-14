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Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов

Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60-ти миллиметровые миномоты (7 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 120 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах и в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Джафарли, Гызылхаджылы, Кемерли, Гаймаглы и Ферехли Газахского района, на безымянных высотах и в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Мерзили, Гарагашлы, Шыхлар, Юсифджанлы, Баш Гервенд и Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.


Опубликовано:14 Март, 2017  11:55, ]]>Печать]]>
 
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