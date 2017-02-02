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Новости

Трамп отдаст годовую зарплату на благотворительность

Президент США Дональд Трамп пожертвует всю свою зарплату за год на благотворительность.

Как передает islam.az со ссылкой на ВВС, об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Зарплата американского лидера составляет 400 тысяч долларов в год. В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что не планирует получать зарплату - за исключением установленного законом минимума в 1 доллар.

Ранее его критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе.

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Дональда Трампа оценено в 3,7 миллиарда долларов.

Среди предыдущих президентов США на благотворительность свою зарплату жертвовали Герберт Гувер и Джон Кеннеди.


Опубликовано:14 Март, 2017  12:02, ]]>Печать]]>
 
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