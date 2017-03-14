В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии

В Астане во вторник, 14 марта, начался третий раунд переговоров по Сирии.

Как передает islam.az со ссылкой на Лента.ру, ожидается серия двусторонних и трехсторонних консультаций. В настоящее время проходит встреча российской делегации, которую возглавляет спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, с представителями ООН во главе с Милошем Стругаром.

От российской делегации во встрече также участвуют директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин и заместитель начальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов.

Делегация США представлена послом в Казахстане Джорджем Кролом и представителем из Вашингтона, отметил представитель МИД Казахстана, не уточнив должность американского представителя. Турция и Иран представлены на уровне заместителей министров.

Как сообщил журналистам глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, во вторник ожидается прибытие делегации от вооруженной оппозиционной группы Сирии «Южный фронт».

На встрече в Астане, по его словам, будут рассмотрены вопросы о создании рабочей группы по обмену пленными и разминированию гуманитарных объектов.

Ранее сообщалось, что делегация сирийских повстанцев отказалась участвовать в новом раунде переговоров в Астане по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве.

11 марта представители вооруженной оппозиции выдвинули ряд условий для проведения переговоров. В числе требований были названы перенос даты проведения переговоров в столице Казахстана, завершение обсуждения документа о механизме прекращения огня, о котором договорились в Анкаре до встречи в Астане.

В тот же день Совбез ООН призвал стороны конфликта продолжить переговоры в конструктивном ключе и без предварительных условий. Члены СБ признали, что продолжение политических переговоров стало возможным благодаря достигнутому в Астане соглашению о прекращении огня.