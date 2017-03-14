Боевики ИГ пытаются попасть в Кувейт по поддельным паспортам

Боевики террористической группировки ИГ предпринимают попытки проникнуть из Ирака в Кувейт, используя поддельные паспорта с вклеенными фотографиями без бород, сообщил кувейтской газете "Аш-Шахид" высокопоставленный источник в силах безопасности.

"Арабские силы безопасности возле границ с Ираком и Сирией стали обмениваться информацией и координировать действия после поимки боевиков ИГ, которые по поддельным паспортам пытались въехать в близлежащие государства, в том числе в Кувейт, усиливший охрану своих границ после разгрома ИГ в Ираке", — рассказал изданию источник.

По его словам, командиры ИГ получили поддельные паспорта с измененной информацией и полуофициальными печатями, где были вклеены их фотографии без бород для облегчения их проникновения в другие страны, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Источник отметил, что некоторое время назад силы безопасности Кувейта задержали одного из боевиков ИГ родом из Сирии, отрезавшего головы пленникам на видеороликах, который пытался въехать в эмират по визе, полученной благодаря родственнику. Несмотря на то, что он был без бороды и в обычной гражданской одежде, спецслужбы смогли определить, что этот же человек участвовал в жестоких расправах, видеозаписи которых распространялись в социальных сетях.