При освобождении западного Мосула уничтожено более 700 боевиков ИГ

Свыше 700 террористов группировки ИГ уничтожены иракской армией в ходе операции по освобождению западных районов Мосула, сообщила во вторник курдская телерадиовещательная корпорация "Рудау".

Иракская армия при продержке курдских ополченцев и авиации возглавляемой США антиигиловской коалиции начали операцию по освобождению от террористов Мосула в октябре прошлого года. К настоящему времени полностью очищена от террористов восточная часть второго по величине города страны. С 19 февраля войска осуществляют операцию по освобождению от боевиков ИГ западных районов Мосула.

По данным представителей иракской армии, ИГ уже лишилось 70% позиций в Мосуле, передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс".