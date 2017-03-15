В Москве спецслужбы предотвратили теракт

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве, который террорист планировал устроить во время праздничных гуляний 8 марта, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в одной из силовых структур, передает islam.az.

По данным издания, гражданина Таджикистана Изаттило М., прибывшего из Стамбула, задержали для проверочных мероприятий в одном из аэропортов Москвы в начале марта. После того, как мужчина понял, что его собираются депортировать в Таджикистан, где ему грозит пожизненный срок, он, по словам собеседника "Известий", попытался разбить свой телефон, а затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло.

После этого сотрудники спецслужб скрутили его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу. Выяснилось, что он успел повоевать в Сирии.

"В ходе следственных действий гражданин Таджикистана признался в том, что приехал в Москву для совершения теракта — неудавшийся смертник собирался взорвать себя во время празднования 8 марта", — сообщает газета.