Читатель спрашивает: Действителен брак молодежнов-шиитов, если его зачитает представитель ахли-сунны?

В шариатских книгах муджтехидов не ставится условием, чтобы брак был зачитан именно шиитом. Согласно фетве аятолла Макарима Ширази, если представитель ахли-сунны зачитает брак шиитов с учетом требований шариата, то он будет действителен. То есть, брак не должен зачитываться в противоречащим шиитскому мазхабу виде. Если представитель ахли-сунны в надлежащем порядке произнесет слова брачного договора, и остальные условия брака также будут соответствующими (мехриййа и т.д.), то этот брак верен. Одним из важных условий является получение разрешения отца или деда при заключении брака девственницы.