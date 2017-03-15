Анкара пока не будет отзывать посла из Нидерландов

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что на данном этапе Турция не будет отзывать своего посла из Нидерландов. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об сообщило агентство Рейтер.

Во вторник лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу призвал Анкару отозвать посла Турции в Нидерландах на фоне разгорающегося дипломатического скандала.

"Очевидно, что отношения между странами не могут продолжаться в обычном порядке. Сейчас мы ожидаем позиции Нидерландов. При этом мы не отзываем нашего посла", — заявил Куртулмуш в интервью телеканалу CNN Turk.

Ранее Куртулмуш объявил о запрете на въезд в Турцию послу Нидерландов Корнелису ван Рижу. Были отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все государственные встречи на высоком уровне (министерского уровня и выше) с представителями Нидерландов. Также Куртулмуш рекомендовал парламенту отменить дружественные соглашения между странами.