Президент Азербайджана: «Исламская солидарность - чрезвычайно важный фактор»

«Издавна проживающие в Азербайджане люди исповедовали разные религии, эта традиция религиозной толерантности продолжается и сегодня».

Как сообщает islam.az, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Исламская солидарность – веление времени».

Глава государства посчитал правильным, что при выборе места проведения конференции выбор пал на Баку.

«Могу с удовлетворением сказать, что после того, как 2016 год в нашей страны был объявлен «Годом мультикультурализма», наш народ с большим энтузиазмом продемонстрировал приверженность своей истории, моральным ценностям. В Азербайджане в прошлом году в связи с этим был проведен ряд престижных международных мероприятий. Как продолжение этого в нынешнем году наша страна примет у себя Игры исламской солидарности. Исламская солидарность - чрезвычайно важный фактор. Надеюсь, что сегодняшняя конференция внесет свой вклад в Исламский мир», - подчеркнул президент.

Поздравление зачитал государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным, мультикультуральным и религиозным вопросам Кямал Абдулла.