Грех ли отмечать праздник Новруз?

Новруз не является праздником огнепоклонников

Одним из самых основных обвинений, выдвигаемых против праздника Новруз, является то, что этот праздник связан с огнепоклонничеством и противоречит Исламу. Сторонники этой идеи в качестве обоснования своих позиций указывают на обычай разводить костры в праздник Новруз, собираться вокруг костров, прыгать через них. Хотя, по мнению исследователей, Новруз существовал задолго до появления зороастризма и отмечался как праздник.

Новруз, это, прежде всего праздник природы. Древние народы в этот день отмечали избавление от зимнего холода и недостатка. Новруз – признак наступления благодатного, теплого весеннего сезона. Новруз – это жизнь, зелень и изобилие. Не случайно, что одним из самых важных атрибутов этого праздника является "семени" – ростки пшеницы, символизирующие благодать и жизнь.

Крайне ошибочно отождествлять Новруз с огнепоклонничеством. Потому что огонь, являющийся символом зороастризма, лишь один из признаков праздника Новруз. Согласно широко распространенному на Востоке убеждению, мир создан из четырех природных явлений, и любое природное событие происходит на основании этих явлений. Эти природные явления следующие: вода, огонь, земля и воздух. Четыре вечера вторника, отмечаемые до праздника Новруз, посвящены именно этим явлениям. Вторник огня – лишь один из них. Среди традиций Новруза есть очень много, связанных с водой, землей и воздухом. Например, брызгать друг на друга водой, проверка девушками своей судьбы с помощью воды и кольца, взращивать "семени" из пшеницы и т.д. Разводить костры и прыгать через них – это также одна из традиций. Поэтому неправильно связывать праздник Новруз лишь с огнем и не принимать во внимание остальные три фактора.

Кроме того, в огнепоклонничестве огонь считается священным. Идея сбрасывать в огонь свои проблемы, горести, беды и тем самым очищаться не соответствует огнепоклонничеству. В зороастризме жрецы храмов при приближении к огню даже закрывали рот платком, чтобы святость огня не была осквернена их дыханием. Потому что согласно верованию огнепоклонников, даже дыхание человека могло осквернить огонь. Поэтому нелогично было бы связывать традицию освобождения у костров Новруза от так называемой отрицательной ауры с огнепоклонничеством.

Какие из традиций Новруза противоречат Исламу?

Согласно исламским убеждениям, праздник – это, прежде всего понятие социального значения.

Безусловно, у всех исламских праздников есть такие деяния индивидуального характера, как намаз, гусль, пост. Однако основная их сущность заключается в их общественном и массовом характере. Праздник – это социальное событие, создающее между людьми дружелюбие и любовь, обеспечивающее силейи-рахм (связь между родственниками), мирящее находящихся в ссоре, радующее сердца, пробуждающее в одиноких веру в будущее. В этом смысле праздник Новруз полностью совпадает с понятием праздника в Исламе. Согласно многовековым традициям нашего народа, накануне Новруза в домах производятся основательная уборка, в праздничный вечер члены семьи собираются вместе, близким соседям отправляются праздничные угощения, всем членам семьи преподносятся, хоть и символические, подарки. В праздничный вечер не забывают не только живых, но и усопших, посещаются из могилы, просят об их прощении. В день праздника, прежде всего, навещают аксакалов. Пользуясь своим авторитетом, аксакалы мирят поссорившихся, ставят конец распрям. Близким неимущим родственникам и соседям оказывается особое внимание. С мыслью "пусть в каждом доме в этот вечер будет приготовлено праздничное блюдо" малообеспеченным оказывается материальная помощь. Одинокие в этот день не чувствуют себя покинутыми, смотрят в будущее с большей надеждой.

К сожалению, некоторые силы, пытающиеся сыскать в нашем национальном наследии признаки ширка и кюфра, и к церемониям Новруза относятся с позиции ревизоров. Например, с этой точки зрения оценим подслушивание за дверьми – об одной из традиций праздничного вечера. Находятся те, кто считает это ширком. Однако они забывают, что ни в прошлом, ни в настоящем, люди никогда не относились к этому обряду, как к серьезному процессу гадания. Это более развлекательный обычай, не имеющий мистической подоплеки. В исламе приветствуется трактовка какого-либо события к добру, положительная интерпретация примет и оптимистичный взгляд в будущее. Это называется "фял", и в корне отличается от такого недозволенного деяния, как "фал" (гадание). Потому что "фал" – это предсказывание будущего и шаманство. А "фял" – положительная трактовка уже произошедшего события. У Пророка (с) спросили: "Что такое "фял?". Тот ответил: "Доброе слово, которое вы услышали" ("Сахихуль-Бухари", Книга медицины, хадис 5754).

Если попавший в трудную ситуацию человек случайно услышит из уст кого-либо доброе слово и интерпретирует это в лучшую сторону, этим не совершит греха.

И в других деяниях мы должны уметь различать настоящий ширк от наших личных измышлений.

Один из вопросов, на который следует обратить внимание, является следующий. Причиной вышеприведенных утверждений о том, что традиции Новруза не идут вразрез с Исламом является то, что сегодня практически не встречаются люди, оценивающие их в качестве ширка. Человек, считающий огонь святым и с этой мыслью прыгающий через него, уверенный, что разведение костра окажет влияние на уровень его удач и благополучия в следующем году, верящий, что, не сделав этого, не будет счастлив, совершает явный ширк. Однако относится к этому чисто с развлекательной точки зрения, как к атрибуту праздника, не может считаться ширком.

Так же надо избегать праздничных обычаев в корне противоречащих Исламу. Например, оставлять еду на могилах усопших при посещении этих могил в предпраздничные дни и верить, что это чем то поможет усопшему, верить а такие обычаи некоторых регионов, когда с вечера праздника на ночь оставляют воду на улице и утром омываются этой водой, веря, что это принесет благополучие и т.п. не имеет никакого основания, противоречит Исламу и может принести к ширку в вере. Но посещая могилы думать о жизни и смерти, делать дуа для прощения усопших даже желательно.

Но как уже отмечалось, в определенные исторические моменты праздник Новруз был очень приспособлен к зороастризму и был признан праздником огнепоклонничества. Хадисы, отрицательно относящиеся к Новрузу, которые порою встречаются в исламских источниках, объясняются именно этим. Отметим, что основу заявлений некоторых влиятельных религиозных деятелей, направленных против праздника Новруз и его атрибутов, составляют именно подобные вопросы. Потому что при ознакомлении с этими заявлениями и фетвами мы видим, что в них требуется не ликвидация традиций Новруза, а искоренение предрассудков. В фетвах говорится, что считающий огонь действительно святым, прыгающий через костер в уверенности, что подобным образом спасется от неудач и застрахуется от бед в следующем году, совершает явный ширк. Кроме того, трата больших средств на петарды и другие подобные средства является, как расточительством, так и вредным с точки зрения безопасности (потому что при этом очень часто происходят несчастные случаи). Однако в этих фетвах указывается, что радоваться, наводить порядок и чистоту, давать милостыню не является грехом, и даже наоборот, считается богоугодным делом.

Новруз – это праздник, дарящий детям радость. Им доставляет особое удовольствие наблюдать такие персонажи, как Кечал и Коса, канатоходцев, силачей, прыгать через костер. Поэтому у нас нет права лишать их такого удовольствия.