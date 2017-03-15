Глобальный Саммит «ОИС Модель – Академия Международных Отношений» в этом году будет проведен в Азербайджане, накануне Исламских Игр

Был дан старт программе «Модель Организации Исламского Сотрудничества – Академия Международных Отношений 2017», которая 7-й год как успешно проводится в Азербайджане. Программа которая одновременно проводится в 40 странах членов Организации Исламского Сотрудничества Молодежным Форумом ОИС, в Азербайджане реализуется при поддержке Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Бакинского Государственного Университета.

Одна из целей данного проекта является усиление международного сотрудничества среди молодежи в пространстве ОИС, а также оказание помощи руководителям и представителям молодежных организаций в приобретении знаний и опыта в области дипломатии, менеджмента, коммуникации.

В рамках программы принимают участие более 120 представителей молодежи, которые в основном были избраны среди 500 аппликантов из 15 вузов Баку. В течение 2-х месяцев они примут участие на лекциях об истории, структуре и принципах ОИС, об основных принципов глобальной политики, о роли Ислама в социальной жизни людей, о диалоге цивилизаций и т.д. Лекции будут проведены послами, представителями дипломатических миссий стран ОИС, аккредитованных в Баку, а также ведущими специалистами госструктур Азербайджана и международных организаций. Результатом дискуссий станет итоговое собрание «Саммит Министров Иностранных Дел стран ОИС» - т.н. симульяционные игры, которые пройдут в конце месяца апреля сего года в городе Баку. В итоговых документах в виде резолюций найдут свое отражение предложения рабочих групп по разрешению конфликтов в странах ОИС, в том числе Нагорно-Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Традиционно, рабочие группы, одержавшие победу в т.н. «Саммите ОИС», награждаются специальным призом и 5 самых активных студентов получают право на участие в международном конкурсе «Глобальный Саммит Модели ОИС», который обычно проводится летом в одной из стран членов ОИС, где также участувуют молодые представители из более 40 стран ОИС. Следует отметить, что в течение 2011-16 годах глобальные саммиты были проведены в Стамбуле (Турция), Казани (РФ), Куале-Лумпуре (Малайзия) и Мешхеде (Иран).

Отметим, что в этом году одна из высших сессий «Глобального Саммита Модель ОИС» будет проведен в мае, накануне IV Исламских Игр Солидарности в Баку, при сотрудничестве с Министерством Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, Молодежного Форума ОИС и ряда ведущих университетов Азербайджана.

В рамках программы уже дан старт лекциям и тренингам, в качестве лекторов выступили директор Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров, директор Отдела Международных Отношений Государственного Комитета по Религиозным Делам Азербайджанской Республики Ниджат Маммадли, руководитель Центра Стратегических Исследований при Президента Азербайджанской Республики Фархад Мамедов, а также посол Государства Палестины Насир Абдул Карим. В следующих тренингах ожидается участие послов из Пакистана, Малайзии, Марокко, Саудовской Аравии и других стран ОИС, а также местных экспертов.