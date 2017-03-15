Режим прекращения огня был нарушен 100 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 100 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван, Баракемаван, Бердаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Джафарли, Фарахли, Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района. С позиций, расположенных в селах Чинари, Айгедзор, Айгепар, Мосесгех Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Агбулаг, Мунджуглу, Алибейли и Агдам Товузского района. С позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении были обстреляны позиции на безымянных высотах Гядабейсчкого района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Ярымджа Тертерского, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шураабад, Марзили, Немирли, Шыхлар Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского, а также на безымянных высотах Физулинского районов.