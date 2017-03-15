Читатель спрашивает: Каково значение слов «Фатима» и «Захра»?

В арабском языке глагол «ф-т-м» означает «разделять, отрезать». Так арабы называют женщину, которая перестает кормить ребенка молоком. Но причина нарекания дочери Пророка (с) кроется в другом. Дело в том, что Аллах обещал не отправлять в Ада тех, кто любит Фатиму (а), как бы отделив их от мук Ада. По этой тематике хадисы встречаются как в шиитских, так и в суннитских источниках.

Слово «Захра» же переводится как «лучистая». В арабском языке так называют золотистый свет. В хадисах от непорочных отмечается, что Ее Светлость Фатима (а) освещала светом ангелов так же, как звезды освещают землю.