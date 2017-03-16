В США суд приостановил действие нового миграционного указа Трампа

Судья в американском штате Гавайи в среду приостановил действие нового миграционного указал президента США Дональда Трампа.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, судья Деррик Уотсон выпустил свое предписание после изучения соответствующего запроса властей штата.

Как сообщила телекомпания CNN, это решение приостанавливает действие указа, который должен был вступить в полночь 15 марта, по всей стране.

Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки. Таким образом, Гавайи стали первым американским штатом, пытающимся через суд добиться отмены этого распоряжения Трампа.