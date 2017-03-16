Трамп об ассимиляции мусульман

Ассимиляция мусульман в западной цивилизации будет очень сложной, заявил в среду президент США Дональд Трамп. В ходе интервью телеканалу Fox News ведущий спросил президента, можно ли успешно интегрировать мусульман в западную цивилизацию, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Это будет очень нелегко. Ассимиляция мусульман будет очень и очень трудным процессом", — сказал Трамп. Он подчеркнул стремление сделать США безопасными. При этом Трамп отметил, что "многие мусульмане любят эту страну".

В то же время глава государства предложил "посмотреть на то, что происходит в Германии, Швеции, в Брюсселе и многих других местах". По его словам, "это очень трудный процесс".

"Мы намерены очень серьезно работать в этом направлении", — резюмировал президент.

Интервью было записано до того, как стало известно о решении судьи в штате Гавайи о приостановке по всей стране действия миграционного указа Трампа. Сам президент, выступая перед сторонниками в городе Нэшвилл в штате Теннесси, назвал данное решение политическим.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.