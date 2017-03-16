SOCAR обеспечит бесплатным газоснабжением еще 19 мечетей в Грузии

С 2017 года достигнута договоренность между грузинским представительством SOCAR и Управлением мусульман Грузии о бесплатном газоснабжении азербайджанским газом мечетей в Грузии.

Об этом SalamNews сообщил председатель Управления мусульман Грузии гаджи Рамин Игидов.

Он отметил, что до прошлого года этой программой помощи воспользовались 20 мечетей в Грузии. С этого года к данному списку будут добавлены еще 19 мечетей, таким образом, общее число мечетей в Грузии, бесплатно снабжаемых газом SOCAR, достигнет 39.

Управление мусульман Грузии выразило признательность руководству Азербайджана, SOCAR, председателю грузинского представительства SOCAR Махиру Мамедову за эти благие деяния.